решить уравнение: x+60=200:4 

Математика
решить уравнение: x+60=200:4 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+60=200:4 х+60=50 х=-10 
Гость:
х+60=200:4 х+60=50 х=50-60 х=-10 Проверка вместо х подставляем наш ответ -10+60=200:4 50=50  
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