все котята либо серые, либо черные. если котенок серый то он мяукает. Если котенок не мяукает, он не умеет лазать по деревьям. Если котенок черный, то он сидит на дереве. Тогда:а)все котята серые, б)все котята лазают по деревья...
Математика
все котята либо серые, либо черные. если котенок серый то он мяукает. Если котенок не мяукает, он не умеет лазать по деревьям. Если котенок черный, то он сидит на дереве. Тогда:а)все котята серые, б)все котята лазают по деревьям в) все котята мяукают г) все котята не мяукают д) все мяукающие котята
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
д (сидит на дереве и лазит вроде как не одно и то же, а вариант д подтверждает условие, а все остальные условием опровергаются)
Гость:
правильный вариант д)все мяукающие котята
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