Найдите площадь треугольника по двум его сторонам a и b и углу d между ними : 1)a=2 b=3 d=30градусов 2)a=0,4 b=0,8 d=120 градусов

Алгебра
Найдите площадь треугольника по двум его сторонам a и b и углу d между ними : 1)a=2 b=3 d=30градусов 2)a=0,4 b=0,8 d=120 градусов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ФОРМУЛА ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКА S=½A*B*SINугла 1)S=½*2*3*синус30°=½*2*3*½=1,5см  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
решить уравнение: x+60=200:4 
Ответить
Математика
все котята либо серые, либо черные. если котенок серый то он мяукает. Если котенок не мяукает, он не умеет лазать по деревьям. Если котенок черный,...
Ответить
Русский язык
Запишите по 2-3 существительных к каждому глаголу. БУЛЬКАЮТ, ТИКАЮТ, ЖУРЧАТ, ШЕЛЕСТЯТ, ЖУЖЖАТ, ГРОХОЧУТ. 
Ответить
Биология
тело водорослей называют _____
Ответить
Химия
Zn+HCl=H+ZnCl нужна характеристика и классификация химических реакций. Рассмотрите реакцию с точки зрения окисления-восстановления.
Ответить