Найдите площадь треугольника по двум его сторонам a и b и углу d между ними : 1)a=2 b=3 d=30градусов 2)a=0,4 b=0,8 d=120 градусов
Алгебра
Найдите площадь треугольника по двум его сторонам a и b и углу d между ними : 1)a=2 b=3 d=30градусов 2)a=0,4 b=0,8 d=120 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ФОРМУЛА ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКА S=½A*B*SINугла 1)S=½*2*3*синус30°=½*2*3*½=1,5см
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