Сторона ромба равна 10, а один из его углов равен 30°. Найдите длину окружности, вписанной в ромб.

Гость: Гость:

Раз это ромб и известы и сторона, и угол, то легко найти и диагонали. Радиус вписанной окружности - это кате прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза - половина диагонали, а угол при вершине известен (15 град., раз ромб) 7) радиус равен половине диаметра