автобус должен проехать 1400 км за 20 часов,оказалось,что первые 45% пути,он прошел за 9 часов, с какой скоростью ему надо двигаться дальше, чтобы прибыть во время?

Алгебра
автобус должен проехать 1400 км за 20 часов,оказалось,что первые 45% пути,он прошел за 9 часов, с какой скоростью ему надо двигаться дальше, чтобы прибыть во время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45%/9=5% в час =14*5=70 км в час 20-9=11 1400-630=770 770/11=70 км в час    
Гость:
1)сколько км проехал за 9 час? 1400*0,45=630 км 2)сколько км осталось проехать? 1400-630=770 км 3)за сколько часов должен проехать остаток пути? 20-9=11 час 4)с какой скоростью должен проехать остаток пути? 770:11=70 км/час
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