автобус должен проехать 1400 км за 20 часов,оказалось,что первые 45% пути,он прошел за 9 часов, с какой скоростью ему надо двигаться дальше, чтобы прибыть во время?

Алгебра

автобус должен проехать 1400 км за 20 часов,оказалось,что первые 45% пути,он прошел за 9 часов, с какой скоростью ему надо двигаться дальше, чтобы прибыть во время?

Автор: Гость