треугольник вписан в окружность. АС=9см, меньше АВС=60 градусов, АО=R, найдите АО

Геометрия
треугольник вписан в окружность. АС=9см, меньше АВС=60 градусов, АО=R, найдите АО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2R=АС/sin60=9/(√3/2)=6√3 R=3√3  
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