маша принесла несколько пакетов с апельсинами,по 5 апельсинов в каждом пакете.могла ли она принести 34 апельсина?65 апельсинов?22 апельсина? ответ обоснуйте  

Математика
маша принесла несколько пакетов с апельсинами,по 5 апельсинов в каждом пакете.могла ли она принести 34 апельсина?65 апельсинов?22 апельсина? ответ обоснуйте  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34 не могла, так как 34 на 5 не делится. 65:5=13, значит, могла. 22 апельсина не могла, опять же 22 не делится на 5.
Гость:
1) 34 : 5 =6 пакетов  и 4 апельсина в остатке -не могла 2)65 : 5  =13 пакетов -могла 3)22 : 5 = 4 пакета и 2 апельсина в остатке - не могла
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