Один будильник отстаёт на 25 мин и показывает 7 часов 40 минут , а другой спешит на 15 минут. Какое время он показывает?
Математика
Один будильник отстаёт на 25 мин и показывает 7 часов 40 минут , а другой спешит на 15 минут. Какое время он показывает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит время 8:05. Будильник покажет 8:20
Гость:
по условию: нам даны 7 часов 40 минут прибавим 25 минут. он будет показывать 8 часов 5 минут это будет реальное время (без отставания, без спешки) значит второй будет показывать на 15 минут меньше ==> 8 часов 5 минут - 15 минут = 7 часов 50 минут
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