Один будильник отстаёт на 25 мин и показывает 7 часов 40 минут , а другой спешит на 15 минут. Какое время он показывает?

Гость: Гость:

по условию: нам даны 7 часов 40 минут прибавим 25 минут. он будет показывать 8 часов 5 минут это будет реальное время (без отставания, без спешки) значит второй будет показывать на 15 минут меньше ==> 8 часов 5 минут - 15 минут = 7 часов 50 минут