1. Найти произведение положительных элементов массива A(16), удовлетворяющих условию: с меньше =Ai меньше = d.
Экономика
1. Найти произведение положительных элементов массива A(16), удовлетворяющих условию: с меньше =Ai меньше = d.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a:array [1..16] of integer; i,s,c,d:integer; Begin randomize; read(c,d); for i := 1 to 16 do begin a[i]:= random(d+c) - c; if a[i]>0 then s:= s + a[i]; end; writeln(s); End.
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