После протягивания проволоки через  волочильный  станок длина  ее увеличилась в 4 раза.Каким было  сопротивление этой проволоки, если после  волочеения ее сопротивление стало  128 Ом?

Гость: Гость:

Так как масса проволоки не могла измениться, не изменился и объем. Раз длина выросла в 4 раза, то площадь поперечного сечения уменьшилась тоже в 4 раза. R=ρl/S - было до волочения [latex]R_1=p\frac{4l}{(\frac{S}{4})}=16R;\ \ \ R=\frac{128}{16}=\ 8\ Om.[/latex] Ответ: 8 Ом.