После протягивания проволоки через волочильный станок длина ее увеличилась в 4 раза.Каким было сопротивление этой проволоки, если после волочеения ее сопротивление стало 128 Ом?
Физика
После протягивания проволоки через волочильный станок длина ее увеличилась в 4 раза.Каким было сопротивление этой проволоки, если после волочеения ее сопротивление стало 128 Ом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как масса проволоки не могла измениться, не изменился и объем. Раз длина выросла в 4 раза, то площадь поперечного сечения уменьшилась тоже в 4 раза. R=ρl/S - было до волочения [latex]R_1=p\frac{4l}{(\frac{S}{4})}=16R;\ \ \ R=\frac{128}{16}=\ 8\ Om.[/latex] Ответ: 8 Ом.
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