Моток пряжи имеет массу 100г. Найдите длину нити в мотке если масса 1м нити составляет 0,29г. Ответ округлите до десятых.

Математика

Моток пряжи имеет массу 100г. Найдите длину нити в мотке если масса 1м нити составляет 0,29г. Ответ округлите до десятых.

Автор: Гость