Моток пряжи имеет массу 100г. Найдите длину нити в мотке если масса 1м нити составляет 0,29г. Ответ округлите до десятых.
Математика
Моток пряжи имеет массу 100г. Найдите длину нити в мотке если масса 1м нити составляет 0,29г. Ответ округлите до десятых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100/0,29=344,8м длина нити в мотке
Гость:
1) 100 г : 0,29 = 344,827 м =344,8 метров в мотке массой 100 грамм
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