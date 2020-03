Помогите составить текс на английском языке про школу используя следующие фразы: Just the other way round it's a ten-minute drive how long does it take you to get... as far as I know what do you mean why don't you... или прос...

Английский язык

Помогите составить текс на английском языке про школу используя следующие фразы: Just the other way round it's a ten-minute drive how long does it take you to get... as far as I know what do you mean why don't you... или просто текс школа

Автор: Гость