Просклоняйте пожалуйста по падежам слова:сколько скворцов, сколько гостей,
Русский язык
Просклоняйте пожалуйста по падежам слова:сколько скворцов, сколько гостей,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И: сколько скворцов, сколько гостей Р: скольких скворцов, скольких госетй Д: скольким скворцам, скольким гостям В: сколько скворцов, сколько гостей Т: сколькими скворцами, сколькими гостями П: скольких скворцах, скольких гостях
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