Просклоняйте пожалуйста по падежам слова:сколько скворцов, сколько гостей,

Гость: Гость:

И: сколько скворцов, сколько гостей Р: скольких скворцов, скольких госетй Д: скольким скворцам, скольким гостям В: сколько скворцов, сколько гостей Т: сколькими скворцами, сколькими гостями П: скольких скворцах, скольких гостях