2^2*4^8/16^5*5^2
Алгебра
2^2*4^8/16^5*5^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^2*4^8/16^5*5^2= =2^2*(2^2)^8/(2^4)^5*5^2=2^2*2^16/2^20*5^2=2^2*2^16/2^20*5^2= =2^18 /2^20*5^2=1/2^2*5^2=1/4*25=1/100
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