найдите отношение длины окружности,описанной около правильного треугольника к длине окружности,вписанной в этот треугольник.

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Это устная задача, ответ 2. отношение длин окружностей равно отношению радиусов, а в правильном треугольнике центры этих окружностей совпадают с точкой пересечения медиан, и точка эта делит медиану (биссектрису, медиатриссу....) как раз на радиусы и как раз в отношении 2:1