найдите отношение длины окружности,описанной около правильного треугольника к длине окружности,вписанной в этот треугольник.
Геометрия
найдите отношение длины окружности,описанной около правильного треугольника к длине окружности,вписанной в этот треугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это устная задача, ответ 2. отношение длин окружностей равно отношению радиусов, а в правильном треугольнике центры этих окружностей совпадают с точкой пересечения медиан, и точка эта делит медиану (биссектрису, медиатриссу....) как раз на радиусы и как раз в отношении 2:1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
запишите полное решение задачи. стороны параллелограмма равны 4см и 5 см,угол между ними 45 градусов.Найдите высоты параллелограмма.
Алгебра
Математика
в школьном музее боевой славы 742 экспоната.две седьмые части всех экспонатов подарили музею ветераны,а остальные собрали ребята,cколько собрали ре...
Математика
Моток пряжи имеет массу 100г. Найдите длину нити в мотке если масса 1м нити составляет 0,29г. Ответ округлите до десятых.