найдите значение выражения -37tg63°/tg117°
Алгебра
найдите значение выражения -37tg63°/tg117°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-37tg(90-27)/tg(90+27)=-37tg(-27)/tg27=37 по-моему так
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