пожалуйста напишите сами не из интернета мини-сочинение на тему "зачем нужно заниматься спортом?" заранее спасибо))

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Спортом заниматься просто необходимо. Вовсе не обязательно поднимать тяжёлые гири, нырять с мостика, заниматься до изнеможения в спортзале. Достаточно каждое утро делать зарядку, какие-нибудь лёгкие упражнения. Спорт не только укрепляет наше здоровье, помогает поддерживать фигуру ( хотя это очень важно), занимаясь спортом мы забываем о своих проблемах, а плохое настроение просто-напросто исчезает. Спортивные упражнения благотворно действуют на наш организм. Мы становимся сильнее, выносливее и сохраняем хорошую фигуру.