Расставьте коэффициенты и укажите тип реакции ZnS+HCl= больше ZnCl2+H2S
Химия
Расставьте коэффициенты и укажите тип реакции ZnS+HCl= больше ZnCl2+H2S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnS+2HCI=>ZnCI2+H2S реакция ионного обмена
Гость:
ZnS+ 2HCl=> ZnCl2 + H2S реакции замещения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
пожалуйста напишите сами не из интернета мини-сочинение на тему "зачем нужно заниматься спортом?" заранее спасибо))
Геометрия
найдите отношение длины окружности,описанной около правильного треугольника к длине окружности,вписанной в этот треугольник.
Геометрия
запишите полное решение задачи. стороны параллелограмма равны 4см и 5 см,угол между ними 45 градусов.Найдите высоты параллелограмма.
Алгебра