Расставьте коэффициенты и укажите тип реакции ZnS+HCl= больше ZnCl2+H2S

Химия
Расставьте коэффициенты и укажите тип реакции ZnS+HCl= больше ZnCl2+H2S
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnS+2HCI=>ZnCI2+H2S реакция ионного обмена
Гость:
ZnS+ 2HCl=> ZnCl2 + H2S реакции замещения
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