Сможет ли поезд пройти 300км за7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60км/ч и при этом два часа тратить на остановки?

Математика

Сможет ли поезд пройти 300км за7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60км/ч и при этом два часа тратить на остановки?

Автор: Гость