Сможет ли поезд пройти 300км за7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60км/ч и при этом два часа тратить на остановки?
Математика
Сможет ли поезд пройти 300км за7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60км/ч и при этом два часа тратить на остановки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На движение остается: 7 - 2 = 5 часов 2) за 5 часов поезд пройдет: 5*60 = 300 км . Значит ответ: сможет.
Гость:
1) 300:60=5 (ч.) - время, затрачиваемое на движение 2) 7-5=2 (ч.) - время на остановки Ответ: да, сможет.
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