На координатной плоскости отметили точки, у которых координаты – натуральные числа, не превосходящие 9. Найдите сумму координат этих точек.

Алгебра

На координатной плоскости отметили точки, у которых координаты – натуральные числа, не превосходящие 9. Найдите сумму координат этих точек.

Автор: Гость