На координатной плоскости отметили точки, у которых координаты – натуральные числа, не превосходящие 9. Найдите сумму координат этих точек.
Алгебра
На координатной плоскости отметили точки, у которых координаты – натуральные числа, не превосходящие 9. Найдите сумму координат этих точек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арифметическая прогрессия: a1 = 1 a(n) = 9 n = 9 S = ((1+9)*9)/2 = 90/2 = 45 Ответ - 45
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