начерти отрезок длиной 12 см и узнать:1)ск-ко см в одной третьей части отрезка,в одной шестой ,в одной двенадцатой;2)ск-ко см в двух третьих части отрезка,в пяти шестых,в одиннадцати двенадцатых.Решение:
Математика
начерти отрезок длиной 12 см и узнать:1)ск-ко см в одной третьей части отрезка,в одной шестой ,в одной двенадцатой;2)ск-ко см в двух третьих части отрезка,в пяти шестых,в одиннадцати двенадцатых.Решение:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:3=4 см; 12:6=2 см; 12:12=1 см 2) 4*2=8 см; 2*5=10 см; 1*11=11 см
Гость:
12:3=4см- 12:6=2см 12:12=1см 12:3х2=8см 12:6х5=10см 12:12х11=11см
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