начерти отрезок длиной 12 см и узнать:1)ск-ко см в одной третьей части отрезка,в одной шестой ,в одной двенадцатой;2)ск-ко см в двух третьих части отрезка,в пяти шестых,в одиннадцати двенадцатых.Решение:

Математика

начерти отрезок длиной 12 см и узнать:1)ск-ко см в одной третьей части отрезка,в одной шестой ,в одной двенадцатой;2)ск-ко см в двух третьих части отрезка,в пяти шестых,в одиннадцати двенадцатых.Решение:

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