На расстоянии 2м девочка делает 6 шагов.сколько таких же шагов она сделает,пройдя 10м ? 100 м ?

Математика
На расстоянии 2м девочка делает 6 шагов.сколько таких же шагов она сделает,пройдя 10м ? 100 м ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 м 30 шагов и 100 м 300 шагов
Гость:
1)10 :2 = в 5раз 10м больше чем 2м 2)6 х 5 =30 шагов сделает девочка , пройдя 10 м 3)100 : 2 = в 50 раз 100м больше.чем 2 м 4)6 х 50 =300 шагов сделает девочка,пройдя 100 м.
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