Дано : ABC-треугольник,AB=5см,AC=12см,угол C=30 градусов.Найти : угол B Варианты : a)90 градусов б)60 или 120 градусов в)45 градусов г)решения нет
Геометрия
Дано : ABC-треугольник,AB=5см,AC=12см,угол C=30 градусов.Найти : угол B Варианты : a)90 градусов б)60 или 120 градусов в)45 градусов г)решения нет
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
начерти отрезок длиной 12 см и узнать:1)ск-ко см в одной третьей части отрезка,в одной шестой ,в одной двенадцатой;2)ск-ко см в двух третьих части ...
Математика
Сможет ли поезд пройти 300км за7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60км/ч и при этом два часа тратить на остановки?