Дано : ABC-треугольник,AB=5см,AC=12см,угол C=30 градусов.Найти : угол B Варианты : a)90 градусов б)60 или 120 градусов в)45 градусов г)решения нет

Геометрия
Дано : ABC-треугольник,AB=5см,AC=12см,угол C=30 градусов.Найти : угол B Варианты : a)90 градусов б)60 или 120 градусов в)45 градусов г)решения нет
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