натуральные числа x и y таковы, что 12x и 18y являются точными квадратами.Чему равно наименьшее возможное значение суммы x + y?

Алгебра

натуральные числа x и y таковы, что 12x и 18y являются точными квадратами.Чему равно наименьшее возможное значение суммы x + y?

Автор: Гость