натуральные числа x и y таковы, что 12x и 18y являются точными квадратами.Чему равно наименьшее возможное значение суммы x + y?
Алгебра
натуральные числа x и y таковы, что 12x и 18y являются точными квадратами.Чему равно наименьшее возможное значение суммы x + y?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьший точный квадрат, кратный 12, это 36. Наименьший точный квадрат, кратный 18, это 36. Значит, 12х=36 х=36:12 х=3 18у=36 у=36:18 у=2 х+у=3+2=5 Ответ: 5.
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