разъясните на конкретных примерах смысл следующих прав ребенка: право на свободу совести
География
разъясните на конкретных примерах смысл следующих прав ребенка: право на свободу совести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Право на свободу совести - естественное право человека иметь любые убеждения, чаще относится к религии и вероисповеданию
Гость:
Право на свободу совести-это самое естественное право у человека иметь любые убеждения и мысли и чаще относится к религии.
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