два мальчика идут навстречу друг другу. сейчас между ними 12 км. скорость одного из них составляет 2/3 скорости другого. найдите скорость движения каждого мальчика, если известно, что они встретятся через 1,5 ч.

Математика

два мальчика идут навстречу друг другу. сейчас между ними 12 км. скорость одного из них составляет 2/3 скорости другого. найдите скорость движения каждого мальчика, если известно, что они встретятся через 1,5 ч.

Автор: Гость