два мальчика идут навстречу друг другу. сейчас между ними 12 км. скорость одного из них составляет 2/3 скорости другого. найдите скорость движения каждого мальчика, если известно, что они встретятся через 1,5 ч.
Математика
два мальчика идут навстречу друг другу. сейчас между ними 12 км. скорость одного из них составляет 2/3 скорости другого. найдите скорость движения каждого мальчика, если известно, что они встретятся через 1,5 ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- скорость 1го мальчика 2/3х - скорость 2го 1,5(х+2/3х)=12 1,5х+х=12 2,5х=12 х=4,8 (км/ч) - скорость1го мальчика 4,8*2/3=24/5*2/3=16/5=3,2 (км/ч) - скорость 2го мальчика
Гость:
12:1,5=8 км/ч скорость сближения, х+2/3х=8 5/3х=8 х=8:5/3 х=4,8км/ч скорость первого мальчика 8-4,8=3,2км/ч скорость второго мальчика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
переведите на русский Оmar's father is a friend of the Earth. Оmar's father.What do I usually do ? I've changed my lifestyle to become a friend of...
Русский язык
Химия
Из аммиака объёмом 7,84 л получили 200 г раствора азотной кислоты (массовая доля выхода на последний стадии составила 40%)Найдите массовую долю азо...
География