какую роль выполняет приставка?
Русский язык
какую роль выполняет приставка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с помощью приставок можно образовать слова той же части речи, что и у производящего слова
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