При совершении цикла Карно, идеальный газ в тепловом двигателе получил от нагревателя 0,5кДж теплоты. Определить количество теплоты, отданное холодильнику, если КПД двигателя 20%.

Физика

При совершении цикла Карно, идеальный газ в тепловом двигателе получил от нагревателя 0,5кДж теплоты. Определить количество теплоты, отданное холодильнику, если КПД двигателя 20%.

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