При совершении цикла Карно, идеальный газ в тепловом двигателе получил от нагревателя 0,5кДж теплоты. Определить количество теплоты, отданное холодильнику, если КПД двигателя 20%.
Физика
При совершении цикла Карно, идеальный газ в тепловом двигателе получил от нагревателя 0,5кДж теплоты. Определить количество теплоты, отданное холодильнику, если КПД двигателя 20%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кпд = 1- (Qх/Qн) = 0,2 Qх = 0,8Qн = 0,4 кДж. Ответ: 0,4 кДж
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