Вес тела 4,5 н,а его объём 500 см2. Утонит ли это тело в воде,спирте,керосине?

Гость: Гость:

вес тела: P = mg, m=P/g V = m/p, где p - плотность, м - масса, g - уск своб падения p=m / V=P/g * 1/V = P/(gV) подставьте значения сравните с плотностями воды,спирта,керосина. если полученная плотность тела больше - утонет, меньше - всплывет