Вес тела 4,5 н,а его объём 500 см2. Утонит ли это тело в воде,спирте,керосине?

Физика
Вес тела 4,5 н,а его объём 500 см2. Утонит ли это тело в воде,спирте,керосине?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вес тела: P = mg, m=P/g V = m/p, где p - плотность, м - масса, g - уск своб падения   p=m / V=P/g * 1/V = P/(gV)   подставьте значения сравните с плотностями воды,спирта,керосина.   если полученная плотность тела больше - утонет, меньше - всплывет  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дано : ABCD-трапеция BC=2 см , AB=4 см , угол B=120 градусов угол C прямой. Найдите основание AD
Ответить
Физика
При совершении цикла Карно, идеальный газ в тепловом двигателе получил от нагревателя 0,5кДж теплоты. Определить количество теплоты, отданное холод...
Ответить
Математика
два мальчика идут навстречу друг другу. сейчас между ними 12 км. скорость одного из них составляет 2/3 скорости другого. найдите скорость движения ...
Ответить
Английский язык
переведите на русский Оmar's father is a friend of the Earth. Оmar's father.What do I usually do ? I've changed my lifestyle to become a  friend of...
Ответить
Русский язык
какую роль выполняет приставка?
Ответить