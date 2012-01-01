sin(пи+ x)sin(4пи+ x)-cos2xВОт рещите,в тот раз тупанул! 

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sin(пи+ x)sin(4пи+x)-cos2x=-sin x * sin x-(1-2sin^2 x)=-sin^2 x -1+2 sin^2 x= =sin^2 x -1=-cos^2 x sin (pi+x)=sin x (одна из формул привдения) sin (2*k*pi*x+x)=sin x,k є Z (периодичность синуса) cos 2x=1-2sin^2 x (одна из формул косинуса двойного угла) 1=cos^2 x+sin^2 x (осонвоное тригонометрическое тождество) если же имелось в виду sin(пи+ x)sin(4пи+x)-cos^2 x=(отнять косинус в квадрате от х), то=-sin x * sin x -сos^2 x)=-sin^2 x -cos^2 x=-1