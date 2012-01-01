ПОМОГИТЕ! какую роль выполнят окончание?
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ПОМОГИТЕ! какую роль выполнят окончание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с помощью окончания образуются новые слова
Гость:
Окончание служит для связи слов в словосочетании и предложении. Окончание является средством согласования (нов-ый ученик), управления (письмо брат-у) или связи подлежащего со сказуемым (я ид-у, ты ид-ешь).
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