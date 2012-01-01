Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2ч 12 мин 43секунд, Сотый участник показав результат на 53минут 18 секунд хуже. За сколько времени пробежал дистанцию сотый участник?
Математика
Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2ч 12 мин 43секунд, Сотый участник показав результат на 53минут 18 секунд хуже. За сколько времени пробежал дистанцию сотый участник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ч12мин43сек+53мин18сек=2ч65мин61сек=2ч66мин1сек=3ч6мин1сек.
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