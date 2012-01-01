Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2ч 12 мин 43секунд, Сотый участник показав результат на 53минут 18 секунд хуже. За сколько времени пробежал дистанцию сотый участник?

Математика

Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2ч 12 мин 43секунд, Сотый участник показав результат на 53минут 18 секунд хуже. За сколько времени пробежал дистанцию сотый участник?

Автор: Гость