аааааааааа помогите разобрать слово стерелизовать в школу через 1 минуту скоро звонок!!!!!!!!!!!
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аааааааааа помогите разобрать слово стерелизовать в школу через 1 минуту скоро звонок!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стерелиз-корень,ова-суффикс,ть-окончание
Гость:
стерелиз-корень,ова-суффикс,ть-окончание,основа стерелизова
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