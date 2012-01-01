                                    решите уравнение : 3438+х:6=10004                                                    (800-180):х=20 

Математика
                                    решите уравнение : 3438+х:6=10004                                                    (800-180):х=20 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3438+х:6=10004                                              х:6=10004-3438                                     х:6=6566 х=6566*6 х=39396 проверка: 3438+39396:6=10004 10004=10004 (800-180):х=20  620:х=20 х=620:20 х=31 проверка: (800-180):31=20 620:31=20 20=20 Удачи! х=
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