надо решить уравнение срочно!!!!\\-дробная черта(уравнение с дробями):     5х+2\\3+3х-1\\5=5    (варианты ответа уравнения а)-2   б)2    в)0,5     г)4)(решение обязательно!!!

Алгебра
надо решить уравнение срочно!!!!\\-дробная черта(уравнение с дробями):     5х+2\\3+3х-1\\5=5    (варианты ответа уравнения а)-2   б)2    в)0,5     г)4)(решение обязательно!!!
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