Добыли 12 мешков золота и 7 мешков серебра.Пополнили свои запасы на 152кг.Сколько золота и серебра добыли,если все мешки весят одинаково? В книге было 200 сказок.В каждой 2-ой сказке упоминались пушистики,в 150 сказка...
Математика
Добыли 12 мешков золота и 7 мешков серебра.Пополнили свои запасы на 152кг.Сколько золота и серебра добыли,если все мешки весят одинаково? В книге было 200 сказок.В каждой 2-ой сказке упоминались пушистики,в 150 сказках-глазастики.В скольких сказках одновременно фигурировали и пушистики и глазастики,если сказок без этих персонажей в книге не было? Расстояние между домами 2-ух пушистиков 1120м.Вылетев навстречу друг-другу,1-ый пролетел четверть пути,а 2-ой-треть.Какое расстояние осталось им преодолеть до встречи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+7=19 всего мешков 152/19=8кг один мешок 8*12=96кг золота 8*7=56кг серебра 2) 200/2=100сказках упоминались пушистики 100+150=250сказках упоминались или пушистики или глазастики 250-200=50сказках одновременно фигурировали и пушистики и глазастики 3) 1120/4=280м пролетел первый 1120/3=373 1/3м пролетел второй 280+373 1/3=653 1/3м пролетели вместе 1120-653 1/3=466 2/3м осталось пролететь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль в размере 20%, а за другую – в размере 30%. Его общая прибыль сос...
Русский язык
Математика
Первый участник марафонского забега финишировал, показав время 2ч 12 мин 43секунд, Сотый участник показав результат на 53минут 18 секунд хуже. За с...