Добыли 12 мешков золота и 7 мешков серебра.Пополнили свои запасы на 152кг.Сколько золота и серебра добыли,если все мешки весят одинаково? В книге было 200 сказок.В каждой 2-ой сказке упоминались пушистики,в 150 сказка...

Математика

Добыли 12 мешков золота и 7 мешков серебра.Пополнили свои запасы на 152кг.Сколько золота и серебра добыли,если все мешки весят одинаково? В книге было 200 сказок.В каждой 2-ой сказке упоминались пушистики,в 150 сказках-глазастики.В скольких сказках одновременно фигурировали и пушистики и глазастики,если сказок без этих персонажей в книге не было? Расстояние между домами 2-ух пушистиков 1120м.Вылетев навстречу друг-другу,1-ый пролетел четверть пути,а 2-ой-треть.Какое расстояние осталось им преодолеть до встречи?

Автор: Гость