запиши число 5 при помощи 4 четвёрок,знаков действий и скобок

Математика
запиши число 5 при помощи 4 четвёрок,знаков действий и скобок
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Гость:
( 4+ 4*4 ):4 =( 4+16) :4 = 20 : 4 = 5        * знак умножения
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