запиши число 5 при помощи 4 четвёрок,знаков действий и скобок
Математика
запиши число 5 при помощи 4 четвёрок,знаков действий и скобок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 4+ 4*4 ):4 =( 4+16) :4 = 20 : 4 = 5 * знак умножения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катя , Петя и Вова делали бумажные кораблики.Катя и Петя сделали вместе 12 корабликов,Петя и Вова-16 корабликов.Сколько бумажных корабликов сделал ...
Алгебра
надо решить уравнение срочно!!!!\\-дробная черта(уравнение с дробями): 5х+2\\3+3х-1\\5=5 (варианты ответа уравнения а)-2 б)2 в)0,5 ...
Математика
Добыли 12 мешков золота и 7 мешков серебра.Пополнили свои запасы на 152кг.Сколько золота и серебра добыли,если все мешки весят одинаково? ...
Математика
1. Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль в размере 20%, а за другую – в размере 30%. Его общая прибыль сос...