у коли было несколько ракушек.после того как он подарил 4 ракушки сестре и 3 ракушки другу у него осталось 10 ракушек сколько ракушек было у коли сначало?
Математика
у коли было несколько ракушек.после того как он подарил 4 ракушки сестре и 3 ракушки другу у него осталось 10 ракушек сколько ракушек было у коли сначало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3+10=17 ракушек у него всего было
Гость:
1)сколько ракушек подарил сестре и другу? 4+3=7 2)сколько ракушек было? 10+7=17
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