у коли было несколько ракушек.после того как он подарил 4 ракушки сестре и 3 ракушки другу у него осталось 10 ракушек сколько ракушек было у коли сначало?

Математика

у коли было несколько ракушек.после того как он подарил 4 ракушки сестре и 3 ракушки другу у него осталось 10 ракушек сколько ракушек было у коли сначало?

Автор: Гость