билет на автобус стоит 16 руб. Какое максимальное кол-во билетов можно купить на 200 руб. после повышения цены на 15%

после повышения цена одного билета = 18,4 руб. 200/18,4 = 10,87, то есть можно купить 10 билетов

Гость: Гость:

Билет будет стоить на 15% больше, т.е. 16 × 15% = 18,4 руб. На 200 руб. можно купить 200÷18,4 = 10,87 билетов, т.е. 10 билетов. Ответ: 10 билетов.