билет на автобус стоит 16 руб. Какое максимальное кол-во билетов можно купить на 200 руб. после повышения цены на 15%
Алгебра
билет на автобус стоит 16 руб. Какое максимальное кол-во билетов можно купить на 200 руб. после повышения цены на 15%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после повышения цена одного билета = 18,4 руб. 200/18,4 = 10,87, то есть можно купить 10 билетов
Гость:
Билет будет стоить на 15% больше, т.е. 16 × 15% = 18,4 руб. На 200 руб. можно купить 200÷18,4 = 10,87 билетов, т.е. 10 билетов. Ответ: 10 билетов.
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