Найдите значение логарифма: log4 1 Найдите значение логарифма: log 1/3 1
Математика
Найдите значение логарифма: log4 1 Найдите значение логарифма: log 1/3 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]log_41=0;\ \ \ \ log_{\frac{1}{3}}1=0.[/latex] (Логарифм от 1 по любому положительному и не равному 1 основанию - всегда равен 0).
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