болотистый грунт выдерживает давление до 20 кпа.какую площадь опоры должна иметь гусеничная машина весом 15 кн,чтобы пройти по такому грунту?

Физика
болотистый грунт выдерживает давление до 20 кпа.какую площадь опоры должна иметь гусеничная машина весом 15 кн,чтобы пройти по такому грунту?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]P=\frac{F}{S} [/latex] [latex]S=\frac{F}{P}[/latex] [latex]S=\frac{15 000}{20000}=0.75 [/latex]
Гость:
Давление = сила : на площадь.Следовательно площадь= сила : на давление. 15кн=15000н. 20кпа=20000кпа. Площадь равна: 15000н:20000Па(н на м2)=0.75 м в квадрате.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
плотность паров одноатомного спирта по азоту равна 2,64.определить его молек. формулу.написать возможные структурные формулы спирта
Ответить
Русский язык
к какой части речи относятся слова: спрячь, съешь, отрежьте, замажьте
Ответить
Математика
Найдите значение логарифма: log4 1 Найдите значение логарифма: log 1/3 1
Ответить
Биология
Помогите составить кроссворд по теме "Растение" ПЛИЗ!!!
Ответить
Математика
(3,9-5,8)-(-1/45-7/9)+1,1= пожалуйста напишите по действиям
Ответить