болотистый грунт выдерживает давление до 20 кпа.какую площадь опоры должна иметь гусеничная машина весом 15 кн,чтобы пройти по такому грунту?
Физика
болотистый грунт выдерживает давление до 20 кпа.какую площадь опоры должна иметь гусеничная машина весом 15 кн,чтобы пройти по такому грунту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]P=\frac{F}{S} [/latex] [latex]S=\frac{F}{P}[/latex] [latex]S=\frac{15 000}{20000}=0.75 [/latex]
Гость:
Давление = сила : на площадь.Следовательно площадь= сила : на давление. 15кн=15000н. 20кпа=20000кпа. Площадь равна: 15000н:20000Па(н на м2)=0.75 м в квадрате.
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