1-2 предложения на тему"Почему мы изучаем историю?"
Обществознание
1-2 предложения на тему"Почему мы изучаем историю?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что это предмет помогает нам понять что происходило в россии за долго до нашего рождения. а так же он позволяет нам порассуждать что могло быть сейчас если бы наполеон завоевал россию. а гитлер бы не напал....ну и так далее
Гость:
не повторять ошибки прошлого, извлекать уроки из прошлого для человечества
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