здравствуйте будьте любезны помогите составить сочинение-описание животного.Нужно записать интересные наблюдения за йоркширским терьером по клички Принц.Спасибо.

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Йоркширский терьер – уникальная порода собак, выведенная в Англии 100 лет назад. Крошечный размер, доброжелательный характер, шелковистая шерстка сделали йорка самым популярным в Европе и Америке. Йоркширов здесь можно увидеть и в магазине, и в ресторане, и просто на улицах. Йорк – действительно идеальный компаньон.У меня есть щенок ,я его купила 3 месяца назад назвала я его принцем ,он очень хороший приветливый,когда я встаю рано,то вижу его у своих ног,у меня есть еще кошка сонька,он хорошо с ней дружит и даже ,ест сиз ее миски корм,Когда одеваешь бантик принцу он очень походит на игрушку.Приц хоть и маленький ,но он умеет петь и танцевать когда я включаю музыку он пробует петь в такт.я очень люблю принца всегда и везде я его беру с собой