помогите решить пожалуйста. какую часть стены маляр красит за 1 час если всю стену он красит за 3/2 часа?

Математика

помогите решить пожалуйста. какую часть стены маляр красит за 1 час если всю стену он красит за 3/2 часа?

Автор: Гость