помогите решить пожалуйста. какую часть стены маляр  красит за 1 час если всю стену он красит за 3/2 часа?  

Математика
помогите решить пожалуйста. какую часть стены маляр  красит за 1 час если всю стену он красит за 3/2 часа?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 - вся стена  х - часть стены, тогда  1/1,5=x/1 x=2/3 
Гость:
3/2 =1,5 часа  1 вся стена 1: 1,5 =х : 1  х= 2/3 стены покрасит маляр за 1 час
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