Помогите составить кроссворд по теме "Атмосфера"
Українська література
Помогите составить кроссворд по теме "Атмосфера"
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КРОССВОРД Рис. 3. По вертикали: 1. Прибор для измерения температуры воздуха. (Термометр) 2. Скопление в атмосфере на значительной высоте мельчайших капелек воды или кристаллов льда, выделившихся при охлаждении воздуха, насыщенного водяными парами. (Облако) 3. Прибор для определения направления и силы ветра. (Флюгер) 4. Воздушная оболочка Земли. (Атмосфера) По горизонтали: 1. Нижний слой атмосферы от поверхности Земли до высоты 8-12 км. (Тропосфера) 5. Капелька воды, осаждающаяся при конденсации на поверхности растений. (Роса) 6. Один из видов атмосферных осадков. (Снег) 7. Прибор для измерения давления воздуха. (Барометр)
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