Каменщик укладывает 4000кирпичей за 8 ч,а монтажник краном укладывает один железобетонный блок,заменяющий 800 кирпичей,за 16 мин.Во сколько раз меньше времени требуется монтажнику,чтобы уложить железнобитонные блоки,заменяющие ...

Математика
Каменщик укладывает 4000кирпичей за 8 ч,а монтажник краном укладывает один железобетонный блок,заменяющий 800 кирпичей,за 16 мин.Во сколько раз меньше времени требуется монтажнику,чтобы уложить железнобитонные блоки,заменяющие 4000 кирпичей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4000:800=5  16мин*5=80мин  1ч=60 мин 8ч=8*60=480мин  480:80=6  ответ: в 6 раз
Гость:
1) Узнаем, сколько блоков заменяет 4000 кирпичей.  4000/800=5 .                             2) Узнаем, сколько времени нужно монтажнику, чтобы уложить 5 блоков. 16*5=80(мин)                                                                                                                3)1ч =60 мин, 8ч=8*60=480мин.                                                                                  4)во сколько времени меньше потребуется монтажнику? 480/80=6                                     Ответ в 6 раз меньше.
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