Каменщик укладывает 4000кирпичей за 8 ч,а монтажник краном укладывает один железобетонный блок,заменяющий 800 кирпичей,за 16 мин.Во сколько раз меньше времени требуется монтажнику,чтобы уложить железнобитонные блоки,заменяющие ...

Гость: Гость:

1) Узнаем, сколько блоков заменяет 4000 кирпичей. 4000/800=5 . 2) Узнаем, сколько времени нужно монтажнику, чтобы уложить 5 блоков. 16*5=80(мин) 3)1ч =60 мин, 8ч=8*60=480мин. 4)во сколько времени меньше потребуется монтажнику? 480/80=6 Ответ в 6 раз меньше.