Решите задачу, составив уравнение. В корзине 3,15 кг хурмы, груш и яблок. Масса груш в 2 раз больше, чем масса хурмы, а масса яблок в 2 раза больше, чем масса груш. Сколько кг хурмы в корзине? груш? яблок?

Математика
Решите задачу, составив уравнение. В корзине 3,15 кг хурмы, груш и яблок. Масса груш в 2 раз больше, чем масса хурмы, а масса яблок в 2 раза больше, чем масса груш. Сколько кг хурмы в корзине? груш? яблок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - масса хурмы Тогда масса груш - 2х Масса яблок - 4х   х+2х+4х=3,15 7x=3,15 x=0,45кг   Хурмы 0,45кг, Груш - 2*0,45=0,9кг, яблок - 4*0,45=1,8кг 
Гость:
Обозначим хурму за x, груши за 2х и яблоки за 4х. Составим уравнение. 2x+x+4x=3,15 7x=3,15 x=0,45 (кг.) 2x=0,9 (кг.) 4x=1,8 (кг.)
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