составьте простые и сложносочинённые предложения по схемам 1[       ], и [    ]. 2[       ], или [      ] 3 подлежащее сказуемое обстоятельство и сказуемое обстоятельство. 4 подлежащее сказуемое  обстоятельства или сказуемое об...

Гость: Гость:

1. Летом у меня настроение повышается от солнышка, тёплой воды в реке, и я чувствую себя самым счастливым человеком на свете! 2. Я скажу Мише о завтрашнем концерте, или ты скажи ему. 3. Я делаю уроки аккуратно и пишу старательно. 4. Вова от скуки мычит по-коровьи или кричит попопугаичьи.