составьте простые и сложносочинённые предложения по схемам 1[       ], и [    ]. 2[       ], или [      ] 3 подлежащее сказуемое обстоятельство и сказуемое обстоятельство. 4 подлежащее сказуемое  обстоятельства или сказуемое об...

Русский язык
составьте простые и сложносочинённые предложения по схемам 1[       ], и [    ]. 2[       ], или [      ] 3 подлежащее сказуемое обстоятельство и сказуемое обстоятельство. 4 подлежащее сказуемое  обстоятельства или сказуемое обстоятельство.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Летом у меня настроение повышается от солнышка, тёплой воды в реке, и я чувствую себя самым счастливым человеком на свете! 2. Я скажу Мише о завтрашнем концерте, или ты скажи ему. 3. Я делаю уроки аккуратно и пишу старательно. 4. Вова от скуки мычит по-коровьи или кричит попопугаичьи.
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