составьте простые и сложносочинённые предложения по схемам 1[ ], и [ ]. 2[ ], или [ ] 3 подлежащее сказуемое обстоятельство и сказуемое обстоятельство. 4 подлежащее сказуемое обстоятельства или сказуемое об...
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составьте простые и сложносочинённые предложения по схемам 1[ ], и [ ]. 2[ ], или [ ] 3 подлежащее сказуемое обстоятельство и сказуемое обстоятельство. 4 подлежащее сказуемое обстоятельства или сказуемое обстоятельство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Летом у меня настроение повышается от солнышка, тёплой воды в реке, и я чувствую себя самым счастливым человеком на свете! 2. Я скажу Мише о завтрашнем концерте, или ты скажи ему. 3. Я делаю уроки аккуратно и пишу старательно. 4. Вова от скуки мычит по-коровьи или кричит попопугаичьи.
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