найдите корень уравнения √(-48-14x)=-x через дискрименант не получаеться что-то у меня :(
Алгебра
найдите корень уравнения √(-48-14x)=-x через дискрименант не получаеться что-то у меня :(
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