Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2; б) FeOH3; в)Hg; г)CuO. Напишите уравнения возможных реакций. Для уравнения окислительно-восстановительной реакции составьте схему электронного баланса

Химия

Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2; б) FeOH3; в)Hg; г)CuO. Напишите уравнения возможных реакций. Для уравнения окислительно-восстановительной реакции составьте схему электронного баланса

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