Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2; б) FeOH3; в)Hg; г)CuO. Напишите уравнения возможных реакций. Для уравнения окислительно-восстановительной реакции составьте схему электронного баланса

Химия
Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2; б) FeOH3; в)Hg; г)CuO. Напишите уравнения возможных реакций. Для уравнения окислительно-восстановительной реакции составьте схему электронного баланса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)не взаимодействует, т.к СО2-кислотный оксид б)Fe(OH)3+3HNO3---->Fe(NO3)3+3H2O b)  
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