Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2; б) FeOH3; в)Hg; г)CuO. Напишите уравнения возможных реакций. Для уравнения окислительно-восстановительной реакции составьте схему электронного баланса
Химия
Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2; б) FeOH3; в)Hg; г)CuO. Напишите уравнения возможных реакций. Для уравнения окислительно-восстановительной реакции составьте схему электронного баланса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)не взаимодействует, т.к СО2-кислотный оксид б)Fe(OH)3+3HNO3---->Fe(NO3)3+3H2O b)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В стране Т происходит становление рыночной экономики.приведите 3 примера,которые могли бы проиллюстрировать этот процесс.
Математика
Решите задачу, составив уравнение. В корзине 3,15 кг хурмы, груш и яблок. Масса груш в 2 раз больше, чем масса хурмы, а масса яблок в 2 раза больше...
Русский язык
составьте простые и сложносочинённые предложения по схемам 1[ ], и [ ]. 2[ ], или [ ] 3 подлежащее сказуемое обстоятельство и с...
Українська література